Conte sui migranti, 'non tollereremo ingressi irregolari'

Sul tema dei migranti e delle fughe dai centri per la quarantena questa mattina è intervenuto anche il premier Giuseppe Conte, nel corso del punto stampa durante la sua visita a Cerignola. “Non possiamo tollerare che si entri in modo irregolare nel Paese, tanto più in questo momento di emergenza Covid”, ha detto Conte. “A fronte dei sacrifici fatti dalla comunità nazionale intera, non possiamo tollerare che i risultati siano vanificati da migranti che tentano di sfuggire alla sorveglianza sanitaria”.

“Dobbiamo essere duri e inflessibili”, ha ribadito Conte. “Dobbiamo contrastare i traffici e l’incremento degli utili dei gruppi criminali che gestiscono i flussi. E dobbiamo intensificare i rimpatri. Su questo stiamo lavorando con il Governo e sono in quotidiano contatto con i ministri competenti Di Maio, Lamorgese, Guerini e De Micheli, tutti direttamente coinvolti. Non si entra in Italia in questo modo e ora non possiamo permettere che il Pese sia esposto a ulteriori pericoli non controllabili”.