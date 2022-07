Continua il processo a carico dell'ex consigliere Ugo Rossi

Una sfilata di testimoni hanno ricostruito quanto avvenuto il 4 febbraio al ricreatorio Giovanni Toti a Trieste dove l’ormai ex consigliere comunale, per perché sospeso dalla Prefettura, del Movimento 3 V, Ugo Rossi, era entrato senza Green Pass in occasione dei lavori di una commissione del Consiglio comunale e, a seguito di una collutazione, era stato denunciato per aggressione.

In aula, davanti al pm Matteo Tripani, sono sfilati alcuni consiglieri - Angela Brandi, Riccardo Tremul, Fabiana Martini e Mirko Martini - e il direttore generale del Comune Fabio Lorenzut. E' stata anche la volta di Nicole Matteoni, assessore del Comune, che, assieme a una funzionaria, è stata spintonata proprio da Rossi che, poi, era stato arrestato dai Vigili Urbani dopo un inseguimento a piedi all’interno della struttura.

Altri testimoni saranno ascoltati il 10 ottobre; poi sarà la volta delle conclusioni prima che il giudice Giorgio Nicoli emetta la sentenza.

Rossi era già stato condannato in primo grado in un altro processo analogo per i fatti avvenuti in piena campagna elettorale all’esterno di un ufficio postale dove ad arrestarlo erano intervenuti i Carabinieri.