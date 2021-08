Conto alla rovescia, dal 6 agosto scatta il Green Pass

E' iniziato il conto alla rovescia per l'adozione del Green Pass. Da venerdì 6 agosto, la certificazione verde sarà richiesta per accedere ai locali, nel caso si sia seduti al tavolo al chiuso; agli spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; per usufruire di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; per sagre e fiere, convegni e congressi; per i centri termali, parchi tematici e di divertimento; per i centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione; le attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; i concorsi pubblici.

Le certificazioni verdi dimostrano l'avvenuta vaccinazione contro il Sars-CoV-2 (validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale), la guarigione dall'infezione (validità sei mesi) o un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo eseguito entro 48 ore.

Il Green Pass contiene un Qr Code che, in Italia, si può ottenere attraverso diverse piattaforme. Il Ministero della Salute ha inviato un sms o una mail che contiene un codice per accedere al sito nazionale dal quale è possibile scaricare il certificato tramite tessera sanitaria o Spid. Ma il Pass è disponibile anche attraverso le App Immuni e Io. E’ bene non condividere il proprio Qr Code sui social, dal momento che contiene informazioni sensibili.

Chi non avesse ricevuto o avesse smarrito l'sms o la mail, è possibile recuperare l’AUTHCODE accedendo allo stesso sito, inserendo il codice fiscale, le ultime otto cifre della tessera sanitaria e la data dell'evento che ha generato la certificazione verde (data dell'ultima vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione, la data del primo tampone molecolare positivo). Una volta ottenuto il codice, si potrà scaricare la certificazione dal sito con la tessera sanitaria o tramite l'app Immuni.

Nel frattempo, il Governo oggi discute del piano scuola e dell'eventuale adozione del Green Pass sui mezzi di trasporto. Alle 11.30 è in programma la cabina di regia con il premier Mario Draghi, i ministri e gli esperti. Alle 16, invece, è convocato il Consiglio dei ministri per varare le nuove norme.

Intanto, entro il 20 agosto Regioni e Province autonome "dovranno fornire dati univoci che tengano conto del reale andamento della campagna vaccinale nella scuola". E' quanto scrive il Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo in una nuova lettera inviata alle Regioni, dando un ulteriore segnale di attenzione al mondo della scuola, la cui ripartenza è un obiettivo prioritario del Governo. Nella lettera Figliuolo sottolinea che"l'aggiornamento è necessario, visto che finora sono arrivati dati che in alcuni casi, evidenziano variazioni relative sia alle platee sia alle percentuali dei vaccinati".