Contributi per agenzie di viaggio e tour operator

“Agenzie di viaggio e tour operator regionali hanno apprezzato le novità sancite da una legge nata per volontà di Forza Italia, che presto saranno attuate. Stiamo parlando soprattutto di contributi per rilanciare il settore e dunque il comparto turistico del Fvg, in una logica che va ben al di là di quella dei ristori per la crisi del periodo pandemico, bensì comprensiva delle esigenze generali di sostegno recepite dall’ascolto degli operatori”.

Lo afferma la consigliera regionale Mara Piccin (Forza Italia), che oggi, nella sede di rappresentanza della Regione a Udine, ha incontrato titolari di agenzie di viaggio e associazioni di categoria del settore, assieme con funzionari e direttore del servizio regionale turismo e commercio (direzione centrale attività produttive), per un confronto sulla bozza di regolamento attuativo per la concessione di contributi ad agenzie di viaggio e tour operator, come disposto dalla legge regionale 15/2021. Quest’ultima è il risultato dell’unanime approvazione in consiglio regionale della proposta di legge 132, presentata lo scorso anno dalla prima firmataria Piccin e dal collega forzista Giuseppe Nicoli.

“Sarà istituito un albo regionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator con sede legale e operativa in Fvg – spiega Piccin -: l’iscrizione sarà condizione necessaria per poi ricevere i contributi previsti. Questa misura servirà anche a contrastare l’abusivismo, esistente anche nel settore”. Per quanto riguarda i contributi, la legge regionale 15/2021 ha modificato l’articolo 64 della legge regionale 21/2016. Secondo la nuova disciplina, la Regione concederà ad agenzie di viaggio e tour operator regionali, in regime di “de minimis”, quattro tipologie di contributi, le cui modalità di erogazione saranno definite dal regolamento della cui bozza hanno oggi discusso Piccin, servizio regionale e rappresentanze di categoria.

“Sono previsti finanziamenti – puntualizza Piccin - per l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici, finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica. Indicativamente, in attesa dell’approvazione del regolamento, la somma massima per operatore per questa tipologia di contributo dovrebbe essere di 23 mila euro. Inoltre, la legge ha previsto contributi pari al 20 per cento dell'importo annuo del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso commerciale: in questo caso, l’importo massimo al momento previsto è di 5.500 euro. Ancora, la legge prevede contributi pari a 10 euro per ogni biglietto aereo venduto dalle agenzie per ogni partenza o arrivo nell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, al fine di stimolarne il traffico aereo in partenza e in arrivo: se confermato, l’importo massimo sarà di mille euro (dunque, cento biglietti), per agenzia richiedente”.

“Infine – conclude la forzista -, sono previsti sino a 500 euro annui per spese sostenute in caso di convenzione tra agenzia di viaggio e Promoturismo al fine di assicurare una migliore circolarità delle informazioni turistiche all'utenza”.