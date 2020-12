Contributi per l’acquisto di mezzi per non autosufficienti

“Il prossimo anno, Comuni, Aziende per l’assistenza sanitaria e Aziende pubbliche di servizi alla persona del Friuli Venezia Giulia gestori di servizi residenziali potranno ricevere sino a 30 mila euro ciascuno di contributo, per coprire le spese per l’acquisto di autoveicoli di categoria M1 e M2 per il trasporto di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane, ricoverate in queste strutture. In totale, ci saranno a disposizione 250 mila euro”.

Lo annunciano i consiglieri regionali Alfonso Singh (Lega) e Mara Piccin (Forza Italia), primi firmatari di un emendamento (sottoscritto anche dai colleghi Bordin e Boschetti) in tal senso alla legge di Stabilità 2021. “I 250 mila euro – specificano i consiglieri di centrodestra - saranno trasferiti all’Azienda sanitaria universitaria giuliano-isontina, la cui Area welfare di comunità distribuirà i contributi per tutta la regione. L’obiettivo è sostenere il sistema di mobilità e accessibilità a favore delle persone ospiti di strutture residenziali per anziani non autosufficienti. Dalla contribuzione saranno esclusi i soggetti privati con scopo di lucro”.

“Questi contributi – concludono Piccin e Singh – vogliono rappresentare un’altra forma di attenzione, da parte del centrodestra regionale, per le persone anziane del Friuli Venezia Giulia, per le loro famiglie e per le strutture d’eccellenza che le assistono”.