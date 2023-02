Contributi per lo smaltimento dell'amianto

La Regione ha aperto i termini per la presentazione delle domande per i contributi regionali per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dagli edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale e dagli edifici per sedi di imprese.

Per l'anno 2023 le domande possono essere presentate a partire fino alle 16:30 di martedì 28 febbraio.

I contributi copriranno gli interventi che riguardano i lavori di rimozione e smaltimento o di solo smaltimento dell'amianto, che dovranno essere eseguiti solo dopo la presentazione della domanda e con, in allegato, già il preventivo dettagliato di spesa. La documentazione finale delle spese dovrà essere presentata entro 12 mesi dalla concessione del contributo.

I beneficiari del contributo potranno essere sia i proprietari sia i locatari degli immobili oggetto dei lavori. Il contributo è concesso nella misura del 50% della spesa ammissibile e per un massimo di 1.500 euro.

Le domande dovranno essere presentate compilando la modulistica online.