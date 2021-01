Contro i respingimenti presidio del Comitato No Cpr

L'Assemblea No Cpr No Frontiere Fvg, con Linea d’Ombra e Strada Si.Cura, organizza per venerdì 8 gennaio un presidio per dire no ai repingimenti. "Alle 17.30 saremo in piazza Goldoni a Trieste davanti al Consolato croato per denunciare pubblicamente le sanguinarie politiche europee in merito alla protezione dei confini. Ci saranno materiali informativi sui respingimenti, riflessioni e interventi con testimonianze degli attivisti/e che operano in Piazza della Libertà in Bosnia e Croazia", si legge nella nota.

"Il 23 dicembre il campo di Lipa, vicino a Bihać, al confine nordoccidentale della Bosnia Erzegovina, è andato a fuoco. Da allora, i media italiani hanno cominciato a raccontare che in Bosnia è in atto una crisi umanitaria, come le attiviste e gli attivisti sul posto e al di qua del confine dicevano da anni. Quella che viene chiamata in questi giorni 'crisi umanitaria' è una situazione di violenza sistemica che non si limita al freddo intollerabile di questi giorni al confine bosniaco, ma si estende alla gestione da parte dell’Oim (l'ente Europeo gestore dei campi) dei grandi campi bosniaci, alle violenze sistematiche della polizia croata, alla catena dei respingimenti che arriva fino a Trieste, al razzismo fuori e dentro i confini dell’Unione Europea", spiegano ancora gli organizzatori.

"Le persone che si trovano in questi giorni a vagare per i boschi della Bosnia con temperature polari sono migranti che in molti casi sono già riusciti ad arrivare fino in Italia, ma sono state vittime dei respingimenti a catena. Una pratica illegale secondo il diritto intenzionale e le stesse leggi italiane, dal momento che le forze dell’ordine impediscono di fatto di presentare domanda di protezione alle persone fermate, per consegnarle alla polizia slovena, che a sua volta li respinge in Croazia e da li nuovamente in Bosnia e Serbia. Tra gennaio e metà novembre 2020, la polizia di frontiera di Trieste e Gorizia ha 'riammesso' in Slovenia 1.240 persone (+420% rispetto al 2019). Invitiamo chiunque non voglia accettare la normalità di tale orrore ad essere presente", conclude la nota.