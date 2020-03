Controllo ai confini con nuove tecnologie

“La Commissione europea dà ragione a Massimiliano Fedriga e Pierpaolo Roberti e ammette l’utilizzo di nuove tecnologie per sorvegliare e controllare le rotte migratorie in territori, come quello del carso triestino, difficili da pattugliare”. Lo afferma l’europarlamentare friulano della Lega Marco Dreosto in seguito alla risposta all’interrogazione parlamentare, da lui sottoposta alla Commissione e firmata anche da colleghi sloveni e croati, nella quale chiedeva se era ammesso l’utilizzo degli strumenti tecnologici, come i droni, per rafforzare i controlli ai confini e anche di intervenire sugli Stati extra Ue di passaggio della rotta balcanica.

“Nella risposta - afferma Dreosto in una nota - la Commissione sottolinea chiaramente come questi strumenti possano essere utilizzati. Ora, tutti coloro che avevano irriso le parole del governatore Fedriga e dell’assessore Roberti, dovrebbero almeno chiedere scusa”.

Dreosto, inoltre, sottolinea come il blocco dei flussi migratori sia diventato una priorità anche dal punto di vista sanitario, vista l’emergenza coronavirus. “Molti migranti, una volta arrivati sul nostro territorio, circolano - spiega - e si assembrano, nonostante le restrizioni imposte a tutto il Paese dal Governo per contenere la diffusione del virus. Anche il governo italiano – prosegue - ha sigillato il confine orientale mandando oltre cento militari a presidiare il confine. Meglio tardi che mai”.

Per quanto riguarda gli Stati non appartenenti all’Unione europea, la Serbia ha approvato un divieto temporaneo per i migranti irregolari di lasciare i centri di accoglienza nei quali sono ospitati al fine di ridurre la diffusione del Coronavirus. “Il provvedimento - conclude l’europarlamentare - riguarda anche il Friuli-Venezia Giulia perché i migranti che arrivano in regione attraverso la rotta balcanica passano proprio dalla lì. In quanto membro della delegazione del Parlamento europeo per i rapporti tra Unione europea e Serbia, plaudo a questa scelta di responsabilità e auspico che anche altri Stati di passaggio approvino provvedimenti similari”.