Convocazione fuori tempo massimo, salta il Consiglio di Budoia

L’irregolarità di alcune notifiche nella convocazione del consiglio comunale di Budoia ha costretto la minoranza, rappresentata dai consiglieri della Lega Salvini Elisa Martin e Antonio Zambon, a richiedere l'annullamento e conseguente rinvio della seduta programmata per mercoledì 29 aprile.

"Tutto era pronto per la seduta consigliare online organizzata dall'Amministrazione di sinistra budoiese per la discussione di importanti provvedimenti che avrebbero dovuto essere votati, quali tre mozioni presentate dalla lega Salvini presentate ormai cinque mesi fa, tra le quali la riqualificazione di un'area comunale degradata e l'uso indebito della fascia tricolore del Sindaco in due distinte occasioni, in aggiunta al consistente pacchetto riguardante la conferma dell'avanzo d'amministrazione superiore ai 400.000 euro del bilancio 2019 e alla discussione sulla variante al piano regolatore, quando la consigliera Martin ha chiesto la parola per richiedere un parere legale al segretario comunale Raffaele Petrillo", spiegano i consiglieri leghisti.

"L’avviso di convocazione delle sedute consiliari è uno strumento indispensabile per il corretto e regolare funzionamento dell’organo stesso e le modalità di sua notificazione sono dettagliatamente previste nel Regolamento comunale proprio per consentire ai consiglieri, diretti rappresentanti della comunità, non solo di essere informati delle riunioni, ma soprattutto di potervi partecipare attivamente, con ciò contribuendo in modo pieno e consapevole alle scelte strategiche e alle decisioni fondamentali della vita stessa del Comune, anche attraverso il necessario e basilare ruolo di controllo sull’organo esecutivo".

"La comunicazione ai consiglieri Francesco Usardi e Davide Fregona, a quanto poi confermato, risulta essere stata effettivamente al di fuori dei termini di legge, con oggettiva lesione del diritto di partecipare alla seduta con cognizione di causa e secondo il preavviso considerato essenziale dallo stesso Regolamento. L’Amministrazione, che in diverse occasioni si è arrogata il diritto di richiamare la minoranza all’osservanza delle norme di legge, si dimostra essa stessa inosservante delle più basilari norme regolamentari in materia né certamente potrà scaricarne la responsabilità sugli Uffici che, a causa di una cronica mancanza di personale peraltro già segnalata, sono oberati di incombenze, soprattutto in questo periodo di emergenza", dichiara il consigliere Zambon. “Sarebbe bastato non aspettare l'ultima giornata utile per la notifica dell'atto visto che si sapeva benissimo quando si sarebbe dovuto convocare il Consiglio e non si cerchi di sminuire l’importanza del rispetto delle regole procedurali, come l’amministrazione ha provato a fare!”.

"Con amarezza prendiamo atto che sembra esserci un preciso intento di rendere più difficile il ruolo dell’opposizione, evitando tra l'altro di convocare la conferenza dei capigruppo e non istituendo commissioni consiliari come quelle al Bilancio e ai Lavori pubblici, da noi ripetutamente chieste e mai create ritenendole, parole del Sindaco, a dir poco inutili. Al sindaco Ivo Angelin, su corretta indicazione del segretario comunale, non è rimasto che prendere atto dell'errore e rinviare la seduta", conclude la nota.