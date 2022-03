Cooperazione internazionale per l'Adriatico Settentrionale

Un'iniziativa strategica per una migliore tutela ambientale dell'Adriatico Settentrionale: è il progetto internazionale Namirs (North Adriatic Maritime Incident Response System), co-finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Meccanismo europeo di Protezione civile e coordinato dall'Ince, l’Iniziativa Centro europea, presentato oggi a Trieste.

"Namirs si allinea perfettamente alla missione politica dell'organizzazione e alle priorità individuate dai suoi 17 Stati membri nel campo della protezione ambientale, tema essenziale per garantire una crescita sostenibile in linea con gli obiettivi di sviluppo dell'Agenda Onu 2030", ha spiegato il segretario generale dell'Ince, Roberto Antonione.

Secondo i partner, la cooperazione transnazionale e transfrontaliera rappresenta uno strumento efficace per affrontare sfide come la protezione dell'ambiente marino, risorsa da tutelare attraverso una gestione congiunta e sostenibile da parte dei tre paesi contermini, Croazia, Italia e Slovenia.

“Nell'area dell'Adriatico Settentrionale - ricorda una nota dell'Ince - l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali, in particolare lo sversamento in mare di idrocarburi, rappresenta una pericolosa minaccia dalle conseguenze ambientali, sociali ed economiche devastanti. I Piani di emergenza nazionali, pur esistenti, risultano inadatti alla gestione di una minaccia dal carattere transfrontaliero: diventa quindi essenziale consolidare la preparazione e il coordinamento della risposta congiunta, al fine di migliorare la capacità di prevenzione e protezione dagli effetti di tali disastri".