Coopstartup, delegazione Fvg in Argentina

Lontani geograficamente, vicini emotivamente. Gli italiani d'Argentina non hanno mai allentato il legame con la madrepatria e si sono visti ricambiare questo affetto con frequenti visite, scambi linguistici, partnership commerciali, libri e canzoni. Non fa eccezione la vasta comunità friulana, particolarmente attiva nell'area di Avellaneda, una città di 23mila abitanti che fa parte della provincia di Santa Fe.

Fondata da un centinaio di coloni friulani, provenienti in particolare dal Goriziano nel 1879, Avellaneda ha sviluppato in anni recenti un progetto di cooperazione con la Regione Friuli Venezia Giulia cofinanziato grazie alla legge 19 del 2000. Per celebrare l'importante fase di avvio è stata invitata in Argentina una delegazione del Consiglio regionale formata dal presidente Piero Mauro Zanin, dal consigliere del Pd Franco Iacop e dal collega leghista Elia Miani.

Il progetto, denominato Coopstartup, prevede un ampio percorso di formazione per avvicinare giovani, donne e più in generale persone in cerca di occupazione alla cultura imprenditoriale, fornendo loro strumenti per promuovere nuove imprese innovative nell'ottica di uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico e sociale. La delegazione del Friuli Venezia Giulia è chiamata a partecipare a incontri con gli operatori economici e a condividere la propria esperienza politica su questi temi.

Al centro dell'intenso programma istituzionale predisposto dalle municipalità di Avellaneda e Sunchales vi sono i due forum organizzati domani, giovedì 10, e lunedì 14 dalle città partner. I cui sindaci, Gonzalo Braidot e Gonzalo Toselli, rivelano fin dal cognome le loro origini friulane, così come il senatore Dionisio Scarpin. Gli incontri serviranno a mettere al centro l'attività delle associazioni di cooperazione.

Zanin, Iacop e Miani prenderanno parte anche a seminari su cooperazione scolastica, innovazione tecnologica, economia sociale e cooperativismo. E andranno a visitare Borsa del commercio e Camera di commercio italiana nella città di Rosario, a sud di Avellaneda. Numerose aziende italiane operano infatti in quest'area dell'Argentina, molto sviluppata a livello commerciale e industriale.