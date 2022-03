Coopstartup, delegazione regionale in Argentina

I legami del passato proiettati nel futuro. È questo il senso della missione della delegazione del Consiglio regionale, guidata dal presidente Piero Mauro Zanin e composta dai consiglieri Franco Iacop (Pd) ed Elia Miani (Lega), nelle terre dei friulani d'Argentina. In questa prospettiva vanno letti gli incontri che si sono susseguiti nei primi giorni ad Avellaneda di Santa Fe, città di 23mila abitanti che venne fondata nel 1879 da un gruppo di coloni provenienti in particolare dal Goriziano.

Incontrando il consiglio comunale di Avellaneda, che ha consegnato alla delegazione il diploma riservato agli ospiti d'onore, Zanin ha sottolineato proprio "l'importanza dei rapporti tra la Regione e le comunità di friulani discendenti dei migranti di fine Ottocento" sulla base dei "valori che abbiamo ereditato dai nostri padri e che ora ci consentono di valorizzare i rapporti con prospettive economiche".

E di economia si è parlato a lungo nel corso della presentazione del progetto Coopstartup, cofinanziato dalla Regione grazie a un bando frutto della legge regionale 19 del 2000 sulla cooperazione internazionale. "La cooperazione economica - ha detto il presidente della massima assemblea legislativa del Fvg - deve dare preminenza all'uomo rispetto al lavoro, e al lavoro rispetto al capitale. Solo in questo modo si potrà costruire una comunità coesa in grado di affrontare le sfide lanciate dalle nuove tecnologie e dalle esigenze ecologiche".

Concetti ripresi durante la visita all'impresa Colven, fondata da due friulani e specializzata nella produzione di componenti per la sicurezza dei mezzi di trasporto. Nell'occasione, Zanin ha posto le basi per possibili investimenti dell'azienda in Friuli Venezia Giulia, per ampliare la produzione sul mercato europeo.

Ulteriori spunti sono arrivati dall'incontro con i responsabili della cooperativa agricola di Avellaneda, alla quale sono associati i più di duemila produttori della regione nord della provincia di Santa Fe, per un'area coltivata di oltre 850mila ettari destinati a mais, soia, grano, girasole e cotone. Anche l'Union agricola Avellaneda (Uaa) soffre la situazione geopolitica internazionale che mette in difficoltà molte imprese italiane del settore, alle quali viene a mancare la domanda di materia prima, e Zanin ha voluto sottolineare quanto sia importante "rafforzare la cooperazione tra l'Uaa e il nostro settore agroindustriale, per favorire lo sviluppo congiunto delle due comunità".

La giornata di incontri si è conclusa con la partecipazione della delegazione regionale al Forum organizzato dalla comunità di Avellaneda per l'avvio del progetto Coopstartup. Zanin è intervenuto a fianco dei sindaci di Avellaneda e Sunchales per ricordare ancora "le radici che uniscono le due comunità, saldamente ancorate al terreno, che devono rappresentare la base su cui costruire un futuro di accordi in grado di portare benessere a entrambi i territori".