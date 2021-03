Coordinamento regionale per Forza Italia

Gestione dell’emergenza sanitaria ed economica, sostegno alle richieste del Friuli Venezia Giulia a livello europeo e nazionale, allargamento dell’area centrista in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Sono i temi al centro del coordinamento regionale di Forza Italia Fvg tenutosi ieri, sabato 13 marzo, in videoconferenza e a cui ha partecipato il vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.

“La presenza di Antonio Tajani al nostro coordinamento è un segnale di attenzione che rende giusto merito al lavoro che le donne e gli uomini di Forza Italia Fvg svolgono ad ogni livello. Nel corso delle due ore di incontro – commenta la coordinatrice regionale Sandra Savino – abbiamo segnalato al nostro vicepresidente quelle che sono le priorità per il nostro territorio, anche alla luce degli investimenti legati al Recovery Plan e al Next generatiop EU, a partire dalla necessità di far arrivare almeno a Monfalcone l’Alta velocità. O ancora rivedere i meccanismi dell’autonomia anche dal punto di vista delle compartecipazioni alle accise dei tabacchi e dei giochi e rivedere”. Ampio spazio anche alle prossime scadenze elettorali, Trieste e Pordenone in primis, con la conferma dell’intesa con Progetto Fvg e Udc, suggellata dalla partecipazione alla prima parte del coordinamento dei rispettivi responsabili regionali Sergio Bini e Paolo Urbani.

“Un rafforzamento che non rappresenta una strategia elettorale, ma una reale condivisione di intenti sulla base di comuni valori che siamo certi permetterà all’area centrista e moderata alleata al centrodestra di incontrare sempre maggiore consenso”, ha concluso Savino.

“Sono particolarmente felice di essere con voi oggi perché il Friuli-Venezia Giulia è una regione di importanza strategica oltre quella dove più forte batte il cuore d’Italia”, ha esordito Tajani rinnovando la vicinanza al territorio e alle sue esigenze e la disponibilità per un rapporto diretto e costante con il partito a livello regionale. Altro punto trattato dal vicepresidente azzurro il ruolo centrale di Forza Italia nel nuovo corso governativo: dalla campagna vaccinale ai nuovi criteri per i ristori, sino all’esigenza annunciata di prevedere nuove risorse per aiutare imprese e famiglie. Infine, a livello più strettamente politico, un plauso alle iniziative che vanno in direzione di un rafforzamento dell’area moderata.