Cordoglio per la morte di Alberto Sed

"La testimonianza di Alberto Sed è un messaggio all'umanità, ci rimangono le sue parole, la voce che con altri sopravvissuti ha dato a milioni di ebrei come lui, che non fecero ritorno dai Lager. Stringiamoci accanto alla comunità degli ebrei italiani, che sono la nostra memoria del male subìto e commesso. In onore di donne e uomini come Alberto Sed lottiamo senza compromessi per evitare che riprenda forza l'antisemitismo". Lo afferma Debora Serracchiani, vicepresidente dell'Assemblea nazionale del Pd, rendendo omaggio ad Alberto Sed, scomparso ieri.

"Ricordiamo sempre - aggiunge la parlamentare dem - che l'antisemitismo fu promosso e coltivato con leggi dello Stato italiano, non fu un incidente della nostra storia ma una nostra vergogna. È bene che oggi lo riconosca anche la leader della destra Meloni, che spero con le sue parole risarcisca un atto mancato in Parlamento".