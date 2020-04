Coronavirus, 'staremo a casa anche il primo maggio'

Non staremo a casa solo a Pasqua e Pasquetta per il contenimento della diffusione del Coronavirus. Il periodo di isolamento potrebbe estendersi fino a tutto il mese di aprile e arrivare fino al primo maggio. Non c'è ancora una decisione ufficiale, visto che i Dpcm sono stati prorogati fino al 13 aprile, ma è quanto ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ospite questa mattina a Radio Anch'io su Radio Uno Rai.

Alla domanda staremo a casa anche l'1 maggio, Borrelli ha risposto: "Credo proprio di sì, non credo che passerà questa situazione per quella data. Dovremo stare in casa per molte settimane. E' necessario avere comportamenti rigorosissimi", ha poi aggiunto.

"Il Coronavirus cambierà il nostro approccio ai contatti umani e interpersonali, dovremo mantenere le distanze per diverso tempo".