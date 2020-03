Coronavirus, anche il Fvg assuma in Sanità

"Con lo spirito di collaborazione d'obbligo in questo momento, esprimo l'auspicio che anche la Regione Friuli Venezia Giulia possa avviare procedure per l'assunzione di personale sanitario. Le misure adottate in CdM per rafforzare il sistema sanitario nazionale con l'assunzione di personale spero aprano a una riflessione urgente anche nella nostra Regione, che gestisce in autonomia la sanità. In sintonia con quanto riconosciuto anche dall'on. Savino, rilevo che l'approvazione del Milleproroghe e prima della Finanziaria 2020 hanno effetto sulla capacità assunzionale del Fvg, che provvede autonomamente al fabbisogno del Servizio sanitario regionale". Lo afferma la deputata Debora Serracchiani, alla luce del decreto legge approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri per far fronte all'assunzione di nuovo personale sanitario per l'emergenza Coronavirus.

Per Serracchiani "l'assessore alla Salute ha certo meglio di tutti l'evidenza della situazione di sofferenza del personale sanitario, che continua a prodigarsi ma che ha limiti umani. Mi metto quindi a disposizione per quanto potrà esser utile alla nostra regione in questa emergenza senza precedenti".

"Si prelevino le risorse economiche stanziate per operazioni bandiera, come telecamere, bonus bellezza o per il cosiddetto emendamento Bibbiano e le si destinino al rafforzamento del personale sanitario e per creare i fondi necessari per il sostegno dell'economia". È questo l'appello che il consigliere regionale del Pd, Franco Iacop, in quarantena nella propria abitazione, rivolge alla Giunta regionale e al centrodestra come contromisure per l'emergenza coronavirus.

"Anche dall'isolamento i consiglieri del Pd stanno valutando le misure urgenti da assumere per dare un sostegno all'economia e al turismo in questo momento di crisi causato dall'emergenza Coronavirus. Oggi che l'assessore Bini si fa fotografare in tuta nel suo ufficio, intento a lavorare, ribadiamo che da tempo stiamo sottolineando la necessità di interventi, ancor prima scoppiasse l'emergenza e anche quando lui era in ferie proprio alla vigilia della discussione in Aula della legge SviluppoImpresa. La nostra responsabilità, come sempre garantito, è quella di portare un contributo con spirito solidare e di condivisione, soprattutto oggi che l'emergenza è alta e che il contagio è arrivato anche negli ospedali".

La richiesta del Pd, continua Iacop, "è che nel provvedimento che dovrà essere preso per rispondere all'emergenza covid19 ci sia la volontà del centrodestra di recuperare tutte le risorse necessarie da leggi bandiera come i 18milioni messi sulle telecamere (con pochissime richieste dagli enti locali), i sei milioni sul bonus bellezza (per il quale non c'è nemmeno un regolamento), i soldi stanziati la scorsa estate nell'assestamento per il cosiddetto emendamento Bibbiano oppure il milione e mezzo messo sul progetto Art for 17 global goals”.