Coronavirus, calma e fidiamoci delle istituzioni

"Invitiamo i cittadini a mantenere la calma, a fidarsi delle Istituzioni e delle indicazioni che ci danno la scienza e le strutture sanitarie. L'obiettivo del contenimento del coronavirus è primario, perché da questo dipendono le condizioni di salute della popolazione, la tenuta dei presidi medici e, non ultima, la ripresa delle attività economiche". Lo afferma il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli, alla luce dei casi positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia.

Per il segretario dem "non è il momento delle divisioni o dello scaricabarile su scelte e responsabilità, sono fondamentali invece unità di intenti, senso di responsabilità da parte di tutti e ovviamente comportamenti in linea con le istruzioni dei sanitari. Questa è un'emergenza che non ha colore politico e a cui si può e si deve reagire tutti insieme e - aggiunge Shaurli - in modo coordinato dai sindaci alla Regione al Governo".

"In questo momento in cui anche Udine e il Fvg rischiano di diventare un luogo isolato, deve prevalere la fiducia verso il sistema sanitario pubblico e le indicazioni che da esso sono emanate per la continuazione della vita quotidiana. Agli operatori, che già da una settimana stanno lavorando per affrontare al meglio la situazione, va piena fiducia e tutta la nostra gratitudine". A dirlo è la consigliera regionale del Pd, Mariagrazia Santoro, componente della commissione Salute, commentando i casi di positività in Fvg, a Udine, Gorizia e Trieste, al coronavirus. "In una sola settimana l’economia e il turismo hanno subito un grave colpo. Ora che i contagi sono arrivati anche qui, lo sforzo delle istituzioni in primis è di proteggere il Fvg non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dalle paure irrazionali. La normalità della vita quotidiana va preservata e chiaro e univoco deve essere il messaggio sui comportamenti da seguire: messaggio che non può che uscire dagli ambiti scientifici".