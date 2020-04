Coronavirus, chiusure prorogate fino al 13 aprile

Le misure di contenimento per combattere il Coronavirus saranno prorogate almeno fino al 13 aprile. Lo ha annunciato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, nell'informativa al Senato. "Siamo nel pieno di un'esperienza durissima e drammatica - ha detto Speranza - avremo tempo e modo di valutare ogni atto e conseguenza, ma a tutti è chiara una cosa: il Servizio sanitario nazionale è il patrimonio più prezioso che possa esserci e su di esso dobbiamo investire con tutte le forze che abbiamo".

"Non è il tempo delle divisioni. L'unità e la coesione sociale sono indispensabili in queste condizioni, come ha detto il presidente Mattarella", ha sottolineato Speranza. "Attenzione ai facili ottimismi, che possono vanificare i sacrifici fatti: non dobbiamo confondere i primi segnali positivi con un 'cessato allarme'. La battaglia è ancora molto lunga e sbagliare i tempi o anticipare misure sarebbe vanificare tutto".

La decisione sul prolungamento del 'Chiudi Italia' sarà al vaglio del prossimo Consiglio dei Ministri, che terrà conto delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico-scientifico.