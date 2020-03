Coronavirus, confermate le misure restrittive in Fvg

Il governatore della Regione, Massimiliano Fedriga, ha emanato in data odierna una nuova ordinanza per confermare, anche alla luce delle disposizioni contenute nel provvedimento approvato nella giornata di ieri dal Ministero della Salute, le misure assunte giovedì 19 marzo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nulla cambia, dunque, rispetto al quadro già in vigore, la cui validità cesserà, salvo proroghe o ulteriori modifiche, il 3 aprile.

Nel testo (in allegato il documento completo), si ribadisce che, in attuazione del divieto di spostamento dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, a eccezione delle specifiche necessità normativamente individuate, è fatto divieto di svolgere, all’aperto in luoghi pubblici, attività motorie o sportive e passeggiate, anche in forma individuale.

A chiunque presente sul territorio della Regione è fatto obbligo di limitare i propri spostamenti esclusivamente per motivi di lavoro, di salute o di necessità, ivi compreso l’approvvigionamento alimentare, definiti dalla citata normativa nazionale e di autocertificare tali necessità nelle forme dalla stessa prescritte per l’eventuale verifica da parte delle competenti Autorità.

A chiunque presente sul territorio della Regione, nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali a un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.

Disposta la chiusura, nella giornata di domenica, di tuttele attività commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicolee gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale e a servizio di porti e interporti.

Restano possibili tutti i servizi di consegna a domicilio, domenica compresa.