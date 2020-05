Coronavirus, dietrofront della Regione su mascherine

"Le due mascherine per ogni cittadino del Friuli Venezia Giulia, promesse da Fedriga, non arriveranno. Il dietrofront lo ha ammesso l'assessore Riccardi, messo alle strette da un'interrogazione in Consiglio regionale. Dopo oltre un mese di aspettative create da Fedriga e scaricate spesso sui nostri Comuni c’è chiarezza: a ognuno, questo è l’impegno, arriverà dalla Regione una sola mascherina e basta. Confidiamo che almeno questa promessa venga mantenuta". Così il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando la risposta dell'assessore regionale con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi alla sua interrogazione sulla fornitura gratuita di mascherine alla popolazione.

Evidenziando che "appare strana la spiegazione che 'la comunicazione era sbagliata', dato che nessuno della Giunta ha mai deciso di correggerla, lasciando che fosse ripresa da tutti gli organi di stampa e che sui sindaci si scaricassero aspettative e critiche", Shaurli osserva che "anche l'obiettivo di una mascherina a testa oggi è ben lungi dall’essere raggiunto. Per fortuna alcune importanti risposte si sono potute dare grazie all’impegno, alla fantasia, alle risorse di sindaci, volontariato, gruppi comunali di Protezione civile: realtà che hanno dovuto rispondere anche per le promesse altrui".

"Noi controlleremo che almeno questo obiettivo di minima venga raggiunto anche perché - puntualizza Shaurli - ai sindaci è stato già comunicato che la Regione non se ne occuperà più, né per coordinare né per garantire sicurezza a dipendenti comunali e operatori del territorio".