Coronavirus, è il momento di essere forti

"Le decisioni del Governo sono eccezionali perché prese in una situazione di rischio eccezionale per tutti gli italiani, con l'intento di porre un argine definitivo. Ora non si può più perdere tempo in piccole diatribe, ora è il momento di essere forti e di darci tutti una mano l'un l'altro". Lo afferma la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani, commentando la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, che ha annunciato l'estensione a tutta Italia delle misure di contenimento del coronavirus già adottate per la Regione Lombardia e altre 14 province italiane.