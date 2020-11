Coronavirus, ecco la nuova ordinanza Fvg

Pronta la nuova ordinanza per il Friuli Venezia Giulia. A illustrare i contenuti è stato il governatore Massimiliano Fedriga, in conferenza stampa. “Le misure sono sostanzialmente identiche, tranne qualche passaggio di forma, a quelle che saranno adottate da Veneto ed Emilia-Romagna e d'intesa con il ministro della Salute, Roberto Speranza. Vogliamo evitare il rischio di assembramenti troppo numerosi, per contenere i contagi”.

L'ordinanza Fvg sarà in vigore dalla mezzanotte di venerdì 13 novembre, quindi con effetto da sabato 14.

“Ci sono misure di carattere generale, come quella dell’obbligo di mascherina sempre quando si esce di casa, in maniera più chiara ed esplicita rispetto a quanto previsto dal Dpcm. L’attività sportiva si potrà fare nei parchi o in altri luoghi all’aperto, nel rispetto delle distanze, ma al di fuori di piazze, strade e altre aree affollate”.



“Per, salvo esigenze di accompagnamento., con adeguata perimetrazione, varco di accesso diverso da quello di uscita e controlli”.

“Inseriamo come raccomandazione quella di garantire l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie dimensioni nelle prime ore della giornata agli over 65, in modo che possano avere una fascia protetta per gli acquisti”.

“Per le scuole prevediamo una sospensione delle attività di educazione fisica, canto e lezioni con strumenti a fiato”.

“Sul fronte dei locali, scatta l’obbligo di somministrazione dalle 15 e fino alla chiusura (alle 18) esclusivamente al tavolo. In generale, sarà vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto”.

“Sono poi previste misure specifiche per le giornate festive e prefestive. Tutti gli esercizi di vendita di grande e media struttura (ovvero con superficie superiore ai 400 metri quadri) restano chiusi sabato e domenica. La misura interessa quindi tutti i plessi commerciali. In generale, la domenica saranno chiusi tutti i negozi, con l’eccezione di edicole, farmacie e generi alimentari, mentre sarà sempre consentita la vendita domicilio”, ha detto Fedriga.

“Grazie allo sforzo enorme che sta facendo il Sistema sanitario, stiamo tenendo meglio di altre Regioni, anche se la situazione non è tranquilla”, ha detto poi il governatore, analizzando i numeri della pandemia, in attesa del prossimo report che sarà presentato domani. “Il nostro scopo non è quello di evitare il passaggio a un altro colore, ma di limitare la circolazione del virus. Il motivo per cui abbiamo lavorato con Veneto ed Emilia-Romagna è proprio per individuare la migliore strategia. Questo non significa che abbiamo certezza di non passare in zona arancione o rossa, dal momento che il meccanismo del Dpcm è automatico in base ai dati”.

“Questa ordinanza non vuole dare multe, ma regole condivise per limitare al massimo il contagio, dando norme che tutti possano rispettare. Vogliamo ridurre la diffusione del virus, senza penalizzare troppo l’economia. A questo proposito, la prossima settimana abbiamo chiesto al Governo una riunione a tre (con i presidenti del Veneto, Luca Zaia, e dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ndr) perché abbiamo chiesto una compensazione per le attività economiche”.