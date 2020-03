Coronavirus, Fvg in contatto con il Mise

Accanto all’emergenza sanitaria, il Friuli Venezia Giulia è al lavoro anche sul fronte delle misure economiche per contrastare gli effetti del Coronavirus. "Siamo d'accordo con il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli di sentirci prima dell'emanazione del decreto”, ha detto il governatore Massimiliano Fedriga, intervenendo oggi in Aula. “L’obiettivo a livello regionale è quello di poter mettere in atto misure di aiuto all'economia che non si sovrappongano a quelle del Governo, ovvero che siano complementari".

“In questo momento – ha aggiunto Fedriga – è fondamentale lavorare nell'ottica di una collaborazione istituzionale, obbligatoria in questo momento. In questi giorni mi sono confrontato molto con la componente scientifica per le scelte fatte. Non dobbiamo sentirci 'allenatori della nazionale', ma affidarci agli esperti per avere gli opportuni riscontri. Patuanelli concorda con questa impostazione, altrimenti si rischia di utilizzare male le risorse e di non poter lavorare insieme per risolvere la situazione estremamente difficile che stanno vivendo tutti i comparti economici".

"E' il sistema Paese che oggi ne sta risentendo, a partire dal turismo. Quindi oggi è fondamentale un'alleanza tra tutte le Istituzioni per risolvere i problemi. Bisogna portare avanti un piano serio di aiuto economico e tutela sanitaria a livello europeo. Serve un coordinamento serio, perchè non è possibile che ogni Paese proceda in ordine sparso. Queste discrasie portano a risposte che non sono coerenti. Su questo ci continueremo a muovere anche nei prossimi giorni. In questo momento non abbiamo certezze assolute, quindi l'obiettivo sanitario principale è quello di cercare di contenere i contagi per non mettere sotto pressione il servizio sanitario", ha detto ancora Fedriga.