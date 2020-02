Coronavirus, garantire gli operatori sanitari

“Un peso insostenibile lo stanno sopportando i medici, i sanitari ospedalieri, il personale che sta in trincea e che è sottoposto a un carico di lavoro estremo e, soprattutto, a forti rischi per la salute. È una condizione, quella del personale medico e sanitario aggravata dalla situazione critica in cui versa la nostra sanità che è stata per troppi anni vittima di tagli e di una gravissima carenza di personale. Diversi sindacati medici avevano da tempo messo in allerta sulla carenza e l'inadeguatezza delle strutture sanitarie e delle dotazioni tecnologiche. Gli operatori avevano chiesto, tra l'altro, una dotazione minima di mascherine certificate e di altri dispositivi di protezione” lo ha detto Roberto Novelli, deputato di Forza Italia, durante la discussione generale sul decreto Coronavirus.

“Siamo responsabili e ritenendo che la politica non debba dividersi sulla tutela della salute non ci opporremo alla conversione del decreto, pensiamo però che si sarebbe potuto fare di più anche per la sicurezza degli operatori sanitari. In commissione la maggioranza e il governo hanno respinto il mio emendamento per l’acquisto straordinario di mascherine e dispositivi di protezione individuale, adducendo che il provvedimento può essere adottato per via amministrativa. Forza Italia continua a pensare che l’impatto della norma, se inserita nel decreto, sarebbe stato di diverso tenore ed avrebbe rassicurato e dato un segnale a medici e infermieri che meritano di lavorare in sicurezza” conclude l’esponente azzurro.