Coronavirus, il Fvg stanzia 33,4 milioni di euro

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, presieduto da Piero Mauro Zanin, ha approvato all'unanimità (36 voti) il ddl 84 contenente le prime misure economiche urgenti per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid 19. Complessivamente vengono stanziate risorse pari a 33,4 milioni di euro. Per la Giunta regionale erano presenti il governatore Massimiliano Fedriga e gli assessori Sergio Emidio Bini (Attività produttive e Turismo) e Barbara Zilli (Finanze).

"Il voto unanime dell'Aula al provvedimento d'urgenza per sostenere l'economia del Friuli Venezia Giulia, duramente colpita dall'emergenza sanitaria da Coronavirus, è un segnale forte e importante di come la politica, quando lavora per soddisfare le necessità del territorio, sia capace di dare risposte pronte ed efficaci a cittadini e imprese". È il commento espresso da Zanin, a margine dell'approvazione del ddl 84 contenente le prime misure economiche urgenti per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid 19, meglio nota come Coronavirus.

Soddisfatto "per l'ottima organizzazione complessiva nella location emergenziale di Udine", Zanin ha quindi auspicato di "riuscire a calendarizzare quanto prima possibile ulteriori lavori assembleari, replicando questa esperienza positiva giunta a così breve distanza dalla positività al Coronavirus riscontrata sul consigliere Igor Gabrovec dopo che, lo scorso 3 marzo, era stato presente in Aula a Trieste".

"Bene ha fatto la giunta regionale a concentrare le risorse sulle imprese in difficoltà per l’emergenza coronavirus: i danni che stanno subendo sono già gravissimi e sta per manifestarsi un’emergenza sociale”. Così i consiglieri regionali Mara Piccin e Franco Mattiussi (Forza Italia) commentano l’approvazione. Il gruppo consiliare ha dato il suo contributo al ddl con contenuti fatti propri dalla giunta, consentendo di arricchire il pacchetto di misure approvate.

Apprezzato dal gruppo, in particolare, l’ampliamento di possibilità di contributi per esercenti arti e professioni, di deroghe per i grandi eventi e manifestazioni, di possibilità di svolgere corsi a distanza su aspetti igienico-sanitari, ma è in generale “l’attenzione alle attività economiche – osserva Piccin – a farci dire che questo disegno di legge, predisposto in tempi record, sia una prima concreta risposta al Friuli Venezia Giulia in questo periodo di emergenza. I nostri sforzi dovranno proseguire in questa direzione anche nei prossimi mesi”.

“Se questo mese le imprese regionali ce la faranno – è stato l’avvertimento di Mattiussi in Aula - molte, il prossimo, in assenza di liquidità, faticheranno a pagare gli stipendi al personale. Le imprese di montagna si sono viste chiudere in anticipo una delle migliori stagioni degli ultimi anni, quelle del mare non sanno ancora quando partiranno (c’è da dubitare di arrivi dalla Germania sino a giugno). Danni gravissimi e un’emergenza sociale che sta per palesarsi. In questo contesto, bene pensare anche alla cultura, ma l’attenzione maggiore dev’essere posta sulle imprese, come ha fatto la giunta con questo ddl”.