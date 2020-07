Coronavirus, il Sindaco di Udine 'blinda' l'ex Cavarzerani

Obbligo di quarantena per i 500 richiedenti asilo presenti all'interno dell'ex caserma Cavarzerani di via Cividale, a Udine. Alla richiesta del presidente Massimiliano Fedriga, oggi è seguita l'ordinanza del sindaco Pietro Fontanini che impone il divieto di uscita per i migranti ospiti del centro di accoglienza. 200 le persone rintracciate negli ultimi giorni, arrivate in Fvg dalla Rotta Balcanica. Tre le positività riscontrate ieri all'interno della struttura che hanno obbligato all'isolamento anche una quindicina di agenti della Polizia di Stato.

La decisione del Sindaco è maturata all'interno del Comitato per l'ordine alla sicurezza sotto la presidenza del Prefetto Angelo Ciuni che coordinerà insieme al Questore Manuela De Bernardin le forze dell'ordine che sorveglieranno l'ex caserma.

"Abbiamo valutato la situazione insieme al presidente della Regione Fedriga" ha premesso Fontanini. "Il governatore ha parlato con il Ministero degli Interni e ha chiesto che quest'area sia messa sotto controllo. Sto per firmare un'ordinanza che obbligherà le persone che sono ospiti nella Cavarzerani a rimanere all'interno della struttura per 14 giorni. Non potranno uscire perchè c'è il rischio che abbiano contratto il Coronavirus. Un'ordinanza importante, a tutela di tutti, che permette al sindaco, come massima autorità sanitaria sul territorio comunale, di prendere questa decisione, come avvenuto ad esempio a Iesolo".