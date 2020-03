Coronavirus, implementare la spesa a domicilio

"Implementare il servizio a domicilio per salvaguardare i posti di lavoro e garantire la massima sicurezza di operatori e clienti nel fare la spesa". Lo afferma il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Cristian Sergo, intervenendo con una nota in tema di apertura dei supermercati, in particolare quelli della grande distribuzione, durante l'emergenza Coronavirus.

"Il dibattito di questi giorni si incentra sulla possibilità di ridurre le ore di apertura durante la settimana e di chiudere i supermercati la domenica", sottolinea Sergo. "Un'ipotesi percorribile purché vengano mantenuti i livelli occupazionali: per farlo diventa necessario, oltre che estremamente utile in questo periodo, dare impulso alla spesa a domicilio".

"Dedicando una parte del personale a questo servizio - sostiene il consigliere del M5S - si potrebbero ridurre i tempi, a oggi spesso molto lunghi, per effettuare gli ordini, oltre a garantire maggiore capillarità sul territorio. È fondamentale garantire la precedenza per chi non può o non deve uscire di casa, ma più spostamenti evitiamo, meno gente avremo per le strade e più facile sarà limitare il contagio".