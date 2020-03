Coronavirus, misure di contenimento fino a Pasqua

“Nella riunione del Comitato tecnico-scientifico è emersa la valutazione di prorogare tutte le misure di contenimento almeno fino a Pasqua. Il Governo si muoverà in questa direzione” ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Le buone notizie che arrivano sul trend dei nuovi contagi a livello nazionale non sembrano cambiare di una virgola le intenzioni di Giuseppe Conte: il premier ormai è pronto a varare una proroga dei blocchi. L'annuncio del nuovo Dpcm arriverà al termine del prossimo Consiglio dei ministri, che potrebbe tenersi domani o giovedì.

"E' ancora troppo presto per parlare di aperture. Ci saranno delle linee guida studiate con il Comitato scientifico - ha spiegato questa mattina in diretta su Radio Uno Rai il ministro Francesco Boccia. "Al momento, dobbiamo concentrarci sull'emergenza sanitaria e il miglior modo per aiutare medici e infermieri è ancora quello di restare a casa".

La decisione è legata alle previsioni sull'andamento dei nuovi positivi al Covid-19. Secondo le prime stime, sull’intero territorio italiano l'azzeramento dei contagi potrebbe registrarsi fra il 5 e il 16 maggio, ma con tempistiche diverse da Regione a Regione.

Per quanto riguarda il Fvg, il picco è atteso entro la metà del mese di aprile. "La previsione dell'evoluzione della diffusione epidemiologica è basata sul modello scientifico che tiene conto dei tre indicatori principali sotto esame e costantemente monitorati: contagi, terapie intensive e decessi", ha spiegato proprio ieri il vicepresidente Riccardo Riccardi. "A fronte di questa aspettativa è importante ribadire - ha proseguito Riccardi - che le rigorose misure di contenimento che il Friuli Venezia Giulia ha adottato tempestivamente, presentano un quadro regionale tra i migliori del Nord Italia, con percentuali di contagio e di mortalità inferiori rispetto alle altre regioni".

"La nostra Regione ha sempre agito affinché fossero messe in atto misure contenitive forti perché allo stato attuale le uniche azioni di contrasto al virus sono quelle di carattere restrittivo" ha indicato il governato Massimiliano Fedriga. "Non esiste, oggi, alcuna evidenza scientifica sull'efficacia di altri strumenti".

Anche Fedriga ha evidenziato la necessità di continuare ad agire per tutelare la popolazione con le misure contenitive e con l'isolamento delle persone positive "ma - ha detto - stiamo valutando anche l'isolamento dei familiari dei positivi perché c'è un'alta percentuale di asintomatici che possono contagiare senza avere evidenza della propria condizione virologica".

"Mettere in atto ulteriori strumenti per abbassare l'indice di contagio comporterà anche un riflesso economico. Sarà una risposta reale, al di là degli aiuti immediati, per far ripartire l'economia che potrà concretizzarsi quanto prima riusciremo a superare l'emergenza. Si tratta di un aspetto correlato anche alle misure che saranno adottate da altri Paesi, ma è importante che noi continuiamo a fare la nostra la parte", conclude il governatore.