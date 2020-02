Coronavirus, misure urgenti per il settore trasporti

In Friuli Venezia Giulia 30 milioni di perdite solo con il blocco delle gite scolastiche. E’ quanto dichiara il deputato Walter Rizzetto di Fratelli d’Italia che chiede al Governo di intervenire per il contenimento degli effetti dannosi sul sistema economico e produttivo dovuti all’emergenza sanitaria, mettendo in evidenza la sofferenza del settore dei trasporti dovuto al crollo dell’intero settore turistico.

“Sollecitiamo provvedimenti efficaci e tempestivi, anche in termini di sgravi fiscali e contributivi, per sostenere le nostre imprese, inevitabilmente penalizzate. In una fase di stasi economica, interventi inadeguati metterebbero in ginocchio i nostri comparti. In tal senso offriamo la massima collaborazione al Governatore Fedriga e all’Assessore Riccardi, che già stanno agendo correttamente con efficaci misure per la nostra pubblica salute", conclude Rizzetto.