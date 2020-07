Coronavirus, nuovi focolai in Veneto. Ora il rischio è alto

Accanto ai nuovi focolai nell’area balcanica, anche in Veneto torna la paura per il Coronavirus. “Sta accadendo quello che temevamo”, denuncia il governatore Luca Zaia, nella consueta conferenza stampa quotidiana. “Siamo passati da un rischio basso a uno elevato, ovvero da un R con T pari a 0,43 a un tasso di contagio di 1,63. Non c’è da stupirsi, visto che c’è gente che va in giro senza mascherina, facendo assembramenti o chi pensa che il virus sia un’invenzione o colpisca solo alcune categorie, come gli anziani”.

A scatenare i nuovi casi – cinque positivi e 89 isolamenti fiduciari tra Vicenza, Padova e Verona – il rientro di un professionista dalla Serbia “che, dal 25 giugno, ha frequentato molte persone. Pochi giorni dopo ha avuto febbre e sintomi – spiega Zaia – ma non si è fermato, neanche dopo che il tampone è risultato positivo. Non voleva farsi ricoverare, ma poi è finito in terapia intensiva”.

“Io non voglio terrorizzare nessuno, ma i veneti sanno che qui diciamo le cose come stanno, in positivo e in negativo. Se continuiamo di questo passo non serve attendere ottobre per una nuova ondata…”, denuncia ancora Zaia che, lunedì, firmerà una nuova ordinanza, per adottare misure più restrittive.

"Se questo è il sistema di gestire la positività e la sintomatologia, dopo quattro mesi di Coronavirus allargo le braccia - ha rilevato Zaia -. Così non ne veniamo fuori. Fosse per me, di fronte a certi comportamenti invocherei la carcerazione. È essenziale che a livello nazionale si prenda in mano il dossier, mettendo in fila le questioni con un Dpcm o con un provvedimento del ministro Speranza".

“Io ho dato disposizioni di tolleranza zero e, se ci sono elementi, di procedere alla denuncia. Non possiamo permetterci la diffusione del virus per l'irresponsabilità di qualcuno. Quello che è accaduto è gravissimo. Di tutto questo ne parlerò - ha concluso Zaia - con Bonaccini, perché siamo i primi a sperimentare una vicenda del genere, inquietante".