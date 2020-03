Coronavirus, positivo un consigliere regionale

Dopo il comune di Remanzacco, il Coronavirus arriva anche in Consiglio regionale. Uno dei consiglieri - presente oggi in Aula per i lavori - è risultato positivo ai test per Covid-19. Il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, previo consulto con il governatore Massimiliano Fedriga e il vicegovernatore con delega a Salute e Protezione civile Riccardo Riccardi, ha deciso di annullare le sedute previste nei prossimi due giorni, mercoledì 4 e giovedì 5 marzo.

Il consigliere è stato trattenuto in osservazione presso il reparto infettivi dell'ospedale di Cattinara (Trieste), mentre è stato attivato il protocollo previsto per le verifiche del caso da effettuare sui famigliari, sui consiglieri regionali ed eventuali altre persone che fossero entrate in contatto con il soggetto nel raggio di un metro.

Le sedi di Trieste del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, site in piazza Oberdan 5 e 6, rimarranno chiuse al pubblico e anche al personale nella giornata di mercoledì 4 marzo, consentendo in questo modo di procedere alla sanificazione di Aula e spazi attigui. Ogni decisione relativa ai prossimi giorni sarà rimandata al consulto con le autorità sanitarie competenti.