Coronavirus, soluzioni per conciliare vita e lavoro

"Condivisione piena per la decisione di sospendere per ulteriori sette giorni, a causa del Coronavirus, le attività didattiche nelle università e scuole di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia, compresi i servizi educativi dell'infanzia. Tutto ciò, però, ci pone di fronte, ancora con più urgenza, alla necessità di trovare adeguate soluzioni ai problemi della conciliazione dei tempi di vita e lavoro di lavoratrici e lavoratori". A dirlo è la presidente della Commissione regionale per le pari opportunità, Dusy Marcolin, che facendo riferimento alla decisione assunta a livello nazionale di sospendere l'attività scolastica fino al 15 marzo evidenzia come la situazione eccezionale abbia costretto molte famiglie a rimodulare le giornate di stop forzato per accudire i figli rimasti a casa da scuola.

"Questa - sottolinea la presidente della Crpo - dovrebbe essere l'occasione per riflettere e affrontare con più decisione e impulso queste tematiche. Anche attraverso l'applicazione di strumenti innovativi, quali - per esempio - telelavoro e smart working, si devono cercare le formule migliori sia per le aziende del settore pubblico sia per quelle private".

"Ciò che oggi si sperimenta per fronteggiare l'emergenza sia un campo di prova per modalità di lavoro che in futuro, ovviamente valutando gli ambiti di applicazione, possano diventare - è l'auspicio della presidente - strumenti utilizzabili con facilità proprio per favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro".