Coronavirus, sostenere gli stagionali

“Gli stagionali sono tra i lavoratori più colpiti dalle conseguenze dell’attuale emergenza sanitaria. Il governo deve fare di più di 600 euro agli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali per il solo mese di marzo, come previsto dal decreto Cura Italia", dichiara il deputato Walter Rizzetto di Fratelli d’Italia, capogruppo della commissione lavoro alla Camera.

"Bisogna provvedere ad un reale sostegno al reddito, poiché queste persone hanno visto annullarsi la prospettiva di riprendere la stagione di lavoro proprio quando stava per iniziare. Come denuncio da anni, gli stagionali già sono penalizzati da un sussidio di disoccupazione troppo breve, che per alcuni è addirittura già terminato da mesi. Quanto meno si deve intervenire per prolungare la Naspi. Continuare a trascurare questa categoria di lavoratori spinge ad abbandonare le occupazioni stagionali, lasciando senza personale adeguato le imprese del settore, come si è registrato in Friuli Venezia Giulia”, conclude Rizzetto.