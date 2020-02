Coronavirus, stato di calamità per le imprese

Riconoscimento dello stato di calamità per le imprese danneggiate. E’ quanto chiede il deputato Walter Rizzetto di Fratelli d’Italia, con degli emendamenti al decreto legge in conversione alla Camera sull’emergenza epidemiologica da Covid-19. “Già accertati decine di milioni di danni alle nostre imprese, soprattutto del settore dei trasporti e turistico, ho quindi chiesto che le agevolazioni derivanti dal riconoscimento dello stato di calamità vengano concesse alle imprese danneggiate con effetto immediato, anche in assenza del decreto ministeriale, a condizione che la Regione abbia certificato le perdite delle imprese conseguenti all'emergenza sanitaria. Ciò anche riconoscendo la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, per almeno 24 mesi”, conclude Rizzetto.