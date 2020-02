Coronavirus, vertice anche a Udine

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Luca Onorio Vidoni e Antonio Pittioni plaudono alle iniziative della Regione ma chiedono che venga convocato al più presto un vertice anche a Udine.

“Non vogliamo creare nè panico nè allarmismo ma visto che i casi di coronavirus sono presenti già in cinque regioni italiane, tra cui la regione Veneto, è importante sapere se anche la città di Udine è attrezzata a questa evenienza" dichiarano i consiglieri di Fdi. "Come Fratelli d’Italia plaudiamo alle iniziative messe in atto dalla Regione Fvg, come ad esempio la chiusura delle scuole e la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche. Chiediamo però che venga convocato al più presto un vertice in Comune, alla presenza di medici, esperti, rappresentanti dell’azienda sanitaria e istituzioni per capire quali siano tutte le ipotesi messe in campo nell’eventualità che casi di coronavirus si verifichino anche sul nostro territorio".

"Riteniamo che tutte le energie possibili devono essere sempre indirizzate a sostenere tutti insieme ogni sforzo per garantire prevenzione e sostegno a tutti i cittadini di Udine. È ancora prematuro parlare di un rinvio del Far East Film Festival ma, se la situazione dovesse peggiorare, pensiamo che quella del rinvio sia la soluzione più opportuna anche per non creare panico e psicosi tra i cittadini di Udine", dichiarano i consiglieri.