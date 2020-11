Coronavirus, vertice con le Regioni per le nuove misure

E' iniziato questa mattina il confronto tra Governo e Regioni per definire le nuove misure per piegare la curva dei contagi, in preoccupante crescita in molte zone d'Italia. Al tavolo con i ministri Boccia e Speranza per il Fvg ci sono il governatore Massimiliano Fedriga e il vice Riccardo Riccardi.

Nessun lockdown nazionale, ma chiusure 'chirurgiche' laddove necessario. Una stretta a livello locale, quindi, nelle aree dove l'indice Rt è più alto. Sarebbe questa una delle indicazioni emersa nella riunione in serata del Comitato tecnico scientifico. Gli esperti avrebbero, comunque, sottolineato la necessità di attendere ancora qualche giorno per vedere gli effetti del Dpcm del 25 ottobre e di rivedere le modalità del trasporto pubblico.

Il Governo starebbe valutando una stretta anche agli spostamenti tra le Regioni. "La curva epidemiologica è ancora molto alta", ha detto il ministro Speranza intervistato dal Corriere della Sera. "Mi preoccupa il dato assoluto, che mostra una curva terrificante. O la pieghiamo, o andiamo in difficoltà".

"Abbiamo 48 ore per provare a dare una stretta ulteriore", evidenzia Speranza, che sottolinea come "c'è ancora troppa gente in giro". Il ministro poi rassicura sulla tenuta delle terapie intensive. "La scuola? Va difesa il più possibile, ma in un contesto di epidemia non è intangibile".

Tra le ipotesi in discussione, c'è anche quella di limitare gli spostamenti degli Over 70. Lo segnala, in un post su Facebook, il governatore della Liguria Giovanni Toti. "Non credo che il Paese possa permettersi un nuovo lockdown, così come sarebbe impossibile bloccare gli spostamenti tra regioni mentre l’Italia continua a lavorare e produrre", scrive. "Bisogna smettere di agire sempre sulle stesse categorie. Le regole eccezionali non possono valere solo per chiudere, semmai ora devono servire a scardinare la burocrazia che ancora ci impedisce di affrontare questa emergenza".

"C’è un altro tema che nessuno sembra voler affrontare e che potrebbe essere risolutivo: la maggior parte dei pazienti gravi nei nostri ospedali e purtroppo anche dei morti che piangiamo ogni giorno è composta da persone sopra i 75 anni. E per quanto ci addolori ogni singola vittima, non possiamo non tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Sono proprio i nostri anziani i più colpiti dal virus e sono quelli che vanno tutelati di più: si tratta di persone spesso in pensione, che non sono indispensabili allo sforzo produttivo del Paese ma essendo più fragili vanno salvaguardate in ogni modo", si legge ancora.

"Perché non si interviene su questa categoria? Proteggendo i nostri anziani di più e davvero, la pressione sugli ospedali e il numero dei decessi diventerebbero infinitamente minori. Sarebbe folle richiudere in casa tanti italiani per cui il Covid normalmente ha esiti lievi, bloccare la produzione del Paese, fermare la scuola e il futuro dei nostri giovani e non considerare alcun intervento su coloro che rischiano davvero. Speriamo ci sia saggezza stavolta e non demagogia", conclude Toti.