Coronavirus, vicinanza e solidarietà dalla Slovenia

Il Presidente della Slovenia, Borut Pahor, in un video invia un messaggio di solidarietà e vicinanza all'Italia. "Egregio signor Presidente, mio caro amico Sergio Mattarella, cari amici italiani, a nome di tutto il popolo sloveno desidero esprimervi la nostra solidarietà nella lotta comune contro il Coronavirus".

"Manifestiamo profonda ammirazione per il popolo italiano, che in questo momento difficile sta dando una grande prova di determinazine, coraggio e speranza", dice ancora Pahor. "La Slovenia sente la vostra tristezza e prova gioia per i vostri successi. Impegnandoci insieme alle altre nazioni europee, ne usciremo vittoriosi. Andrà tutto bene!".