Corpo forestale Polizia di Stato: Rizzetto (FdI) scelta scriteriata e dannosa

E’ quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, che ha chiesto al governo provvedimenti correttivi della riforma dichiarata illegittima dalla CEDU, che dal 2017 ha accorpato le forze forestali all’Arma dei Carabinieri. In una nota dichiara il deputato: “Sono state militarizzate delle forze di polizia ad ordinamento civile senza valutarne le conseguenze, quali la negazione di diritti fondamentali degli ex forestali passati alle dipendenze del Ministero della difesa con un mutamento di status. Adesso è tutto da rifare, ma resta una riforma che ha già fatto i suoi danni. La soppressione di questo corpo di polizia ha, infatti, anche pregiudicato gli idonei del concorso per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, con graduatoria pubblicata nel 2014. Il mancato collocamento di molti di questi idonei è dipeso dallo stallo dovuto all’accorpamento nell’Arma dei carabinieri. Chiediamo quindi al governo iniziative per riparare ad una riforma illegittima e soluzioni per l’impiego di queste persone che dopo aver superato le prove concorsuali, durate ben tre anni, hanno visto di fatto il congelamento della loro graduatoria con la soppressione del Corpo forestale”, conclude Rizzetto che ha presentato un’interrogazione sottoscritta anche dal deputato, Luca De Carlo, anch’esso di Fratelli d’Italia.