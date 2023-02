Corte dei Conti, massima attenzione al Pnrr

"Partendo dai due anni di vigenza del Pnrr serve vigilare sulla realizzazione degli obiettivi delle Missioni e sulle capacità di spesa dei soggetti attuatori sui territori. E' inoltre opportuno stimolare e monitorare il coordinamento e l'integrazione dei progetti". Lo ha sottolineato la Procuratrice della Corte dei Conti Fvg, Tiziana Spedicato, nel corso della conferenza che ha preceduto la cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023, sottolineando che spetta proprio alla Corte dei Conti, unitamente alle altre giurisdizioni, presidiare il corretto utilizzo delle risorse.

Spedicato ha definito il Pnrr uno "strumento in grado di far uscire il Paese dalla fragilità" e che guarda anche alle generazioni future. Occorre però "che il flusso straordinario di risorse pubbliche raggiunga gli obiettivi per i quali è stato messo in campo e non sia destinato a interessi di parte".

Ma la Procuratrice ha anche segnalato che è "necessario tener conto dei possibili effetti di una disposizione legislativa che ha previsto una sospensione generalizzata - e non limitata solo alle fattispecie gestorie connesse agli adempimenti, a tempi strettamente scadenzati, del Pnrr - dell'elemento soggettivo della colpa grave".

Questo comporterà una maggiore attenzione dell'attività della Procura sulle condotte omissive e sull'inerzia. L'illecito contabile si sostanzierà in pratica nell'inerzia amministrativa e nell'omissione di fronte a un dovere di comportamento: nella mancata spesa, nel ritardo della realizzazione di lavori e altro.

Sul fronte dei numeri, nel 2022 aumentano i fascicoli giacenti da 1.904 a 2.170 (erano stati 2.227 nel 2019 e 1.629 nel 2020) mentre restano praticamente invariate le segnalazioni di danno: 1.034 a fronte delle 1.012 del 2021 (1.382 nel 2019 e 1.882 nel 2020).

E' migliorato lo smaltimento dei fascicoli: 739 sono stati quelli archiviati, di cui 430 immediati e 309 a seguito d'istruttoria, contro i 721 del 2021. Nel 2022 sono state aperte 604 nuove istruttorie.

Sono state 144 le richieste di monitoraggio a fronte delle 151 nel 2021 (erano state 387 nel 2019 e 259 nel 2020); gli inviti a dedurre sono stati 22 contro i 23 del 2021; gli atti di citazione in giudizio sono stati 21 (erano stati 17 del 2021). Sono 12 i giudizi di responsabilità giunti a definizione; sono state eseguite sette sentenze di condanna, contro le nove del 2021.

Sensibile è stato nel 2022 il calo delle domande risarcitorie, che ammontano a 1,5 milioni di euro a fronte dei 4,5 del 2021. Così come in forte calo è stato anche l'importo totale delle condanne, 986 mila euro a fronte dei 3 milioni del 2021. Analogamente, si sono ridotti a 675mila i recuperi, a fronte di 4,4 milioni nel 2021.