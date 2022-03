Corte dei Conti, nel 2021 recuperati quasi 4 milioni di euro

Un ritorno nelle casse pubbliche di quasi 4 milioni di euro. A tanto ammontano nel 2021 i recuperi delle pubbliche amministrazioni grazie all’attività della Procura della Corte dei Conti del Fruili Venezia Giulia. Il dato è stato reso noto dal Procuratore regionale Tiziana Spedicato nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario.

A fare la parte del leone è il settore sanitario, per il quale sono stati emessi cinque atti di citazione per danni indiretti per 1,5 milioni di euro. Si tratta di cattive pratiche, tra le quali c’è anche il caso di Emanuela Petrillo, l’assistente sanitaria che ha omesso di vaccinare i bambini, condannata a risarcire la Sanità friulana per 550mila euro. In due casi, l’Amministrazione sanitaria era stata costretta a versare oltre 900mila euro alle famiglie di due persone decedute. Infine, un medico di Trieste è stato condannato per aver prescritto illecitamente ossicodone, un oppiaceo, a tossicodipendenti.

Lo scorso anno le istruttorie sono state 1.907, le nuove denunce 1.014. I giudizi di responsabilità conclusi con una pronuncia sono stati 23, 15 di condanna e 6 di estinzione in seguito al versamento del dovuto con il rito abbreviato.