Cosa cambierà dal 3 giugno?

Il 3 giugno si avvicina, ma non è ancora chiaro come procederà l'attesa riapertura dei confini tra Regioni. In Fvg non pare ci saranno problemi agli spostamenti con il Veneto, già per altro avviati per il ricongiungimento con i parenti che vivono a pochi chilometri di distanza, ma ai due lati del confine. Discorso diverso per il resto d'Italia, specie per i territori che restano 'sorvegliati speciali', a cominciare da Lombardia e Piemonte, dove il virus ha copito più duramente e i numeri non sono ancora 'sotto controllo'. Ieri, dalla Sardegna, è partita anche l'ipotesi di un 'passaporto sanitario', una sorta di certificazione che chi entra sia 'Covid free'.

Proposta che oggi il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia ha cassato in audizione alla Commissione Federalismo fiscale della Camera. "Rileggete l'articolo 120 della Costituzione: una Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone. E poi se gli scienziati dicono che non ci sono passaporti sanitari, non ci sono".

"Nei prossimi giorni con l'ultimo click che riporterà il Paese a muoversi ci dovrà essere anche quello del buonsenso", ha poi aggiunto Boccia. "Se tutte le regioni ripartono senza distinzioni sul profilo dei cittadini di ogni regione, la distinzione tra cittadini di una città rispetto all'altra non è prevista, se siamo sani ci muoviamo. Diverso è prevedere una fase di quarantena, ma non siamo in quella condizione. E anche in quel caso ci vuole un accordo tra le parti", aggiunge Boccia.

"Il sistema di monitoraggio funziona bene, è stato condiviso con tutte le Regioni, ogni settimana ci dà il termometro della pandemia. Non è un giudizio o una pagella, non ci sono dei voti, è il tentativo di accendere luci se c'è un piccolo focolaio e se la resilienza della sanità non è piena", osserva. "I dati regionali arriveranno al ministero della Salute entro domani e si faranno valutazioni in maniera rigorosa, laica, partendo dal presupposto che la protezione della salute e della vita è la priorità assoluta e la difesa e il rilancio dell'economia e dei posti di lavoro è la priorità delle priorità".

Se in ambito italiano non ci sono ancora certezze, la riapertura dei confini con gli altri Paesi resta il tema più spinoso. E, vista dalla prospettiva del Fvg, la frontiera al momento più calda è quella con l'Austria. Mentre il governatore Massimiliano Fedriga continua il pressing sull'Esecutivo e sul ministro degli Esteri perchè si arrivi a un'apertura simmetrica dei confini, da Vienna arriva un'altra doccia fredda, questa volta da parte del ministro della Salute Rudolf Anschober che, in un'intervista al quotidiano Oberoesterreichischen Nachrichten, ha ricordato: “L’Italia è ancora un focolaio, anche se in alcune regioni la situazione è migliorata e l’impegno è grande. Sono un sostenitore della libertà di movimento, ma con l’Italia dobbiamo ancora essere prudenti”. Il ministro sottolinea che per ora "resta in vigore l’obbligo di tampone negativo per l’ingresso in Austria" e dice di non teme malumori diplomatici: “E’ vero che la Slovenia rivendica di avere dati postivi, ma è anche vero che dalla Slovenia si arriva facilmente in Italia”.