Il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell, rende noto che "in occasione delle celebrazioni della Festa del Friuli - Fieste dal Friûl, ha organizzato per domani, lunedì 4 aprile, dalle 17.30, presso la sala Pasolini della sede della Regione, a Udine, in via Sabbadini 31, un incontro pubblico dal titolo 'Cosa significa tutelare una lingua oggi. C'è bisogno di rinnovare la legge regionale 29/2007?'".

L'appuntamento vedrà la partecipazione dello stesso Honsell e di Alessandra Kersevan, rappresentante della casa editrice Kappa Vu.

"Inoltre - fa sapere ancora l'espnente di Open Sinistra Fvg - in collaborazione con Kappa Vu verrà presentato il libro 'Viaggio alle origini del logos' di Adriano Ceschia. Con l'autore, dialogherà la professoressa Caterina Drusin del liceo Copernico di Udine".