Costituzionali i tagli ai vitalizi degli ex Consiglieri regionali

Il taglio ai vitalizi degli ex consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia non è incostituzionale. Lo ha stabilito la Consulta con una sentenza depositata oggi in risposta all’eccezione di legittimità sollevata dal Tribunale di Trieste. La riduzione dell’assegno mensile, dal 6 al 15% fino al giugno 2019, era stata voluta dalla Regione con la legge 2 del 2015. Contro la legge erano ricorsi una cinquantina di ex consiglieri regionali, affidandosi all’avvocato bellunese Maurizio Paniz, ex parlamentare per tre legislature del Popolo delle libertà.

Nella sentenza, la Corte ha stabilito che le misure sono giustificate dalle esigenze di contenimento della spesa e da quelle di sobrietà, oltre a ritenere preponderante l’esigenza di ripristinare criteri di equità e di ragionevolezza e di rimuovere sperequazioni e incongruenze, insite nei trattamenti. I giudici, infine, hanno riconosciuto che l’intervento rientra nella competenza del legislatore regionale. Una sentenza simile è stata depositata in merito ai vitalizi degli ex consiglieri del Trentino poche settimane fa.

“Con queste sentenze - commenta l’avvocato Paniz - la Corte ha stabilito che esiste una soglia oltre la quale i trattamenti delle persone abbienti possono essere ritoccati al ribasso. Stiamo parlando - continua - di assegni mensili non elevati, tra i 2.500 e i 3mila euro. Ne prendiamo atto. Ma questo criterio finirà per applicarsi a tutte le pensioni. I 18 milioni di pensionati italiani si preparino”, conclude.