Covid, chiarezza sui tamponi nelle case di riposo

Fare chiarezza sui tamponi effettuati nelle case di riposo. E' quanto chiede in un'interrogazione alla Giunta del fvg il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni.

“Le case di riposo hanno vissuto e stanno ancora vivendo una situazione di estrema difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria coronavirus – afferma Conficoni -. È necessario che ci sia massima trasparenza da parte della giunta, soprattutto sulla gestione dei tamponi”.

Conficoni chiede che venga resa nota l'esatta scansione temporale dei tamponi effettuati sugli ospiti e dipendenti delle case di riposo attive nel territorio dell'Asfo.

“I dati resi noti nei giorni scorsi attestano che il numero di tamponi eseguiti nelle case di riposo della provincia di Pordenone è inferiore a quello delle altre realtà regionali – spiega il consigliere Pd -. Poiché a Trieste i test sono stati fatti in ritardo, ho presentato una interrogazione per conoscere la scansione temporale con cui dall’inizio dell’emergenza al 30 aprile sono stati effettuati 1.052 tamponi nelle strutture per anziani attive nel territorio di competenza dell’Asfo, 708 agli ospiti e 344 ai dipendenti”.



“Oltre a prestare la massima attenzione alla situazione nelle case di riposo, - conclude il consigliere dem - per gestire al meglio la fase 2 è fondamentale sfruttare appieno le potenzialità dei laboratori attivi in Friuli Venezia Giulia che possono processare 3200 – 3300 tamponi al giorno, espandibili a 4600 – 4700: Asugi mille, espandibile a duemila in quindici giorni, operazione già in corso, Friuli Centrale 1800, espandibili a 2200, Friuli Occidentale tra 400 e 500. Quest’ultimo dato evidenzia che la provincia di Pordenone è penalizzata e vi è, dunque, anche la necessità di rendere la capacità di risposta più adeguata alle necessità di tutti i territori”.