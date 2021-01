Covid, come cambia la mappa dell'Italia

Alla luce del nuovo report della Cabina di regia, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato tre nuove Ordinanze, una per la Sardegna, una per Calabria, Emilia Romagna e Veneto e una per la Lombardia, per la quale viene 'rettificato' il colore, con il passaggio - tra le polemiche - da zona rossa ad arancione.

“La relazione dell’Istituto Superiore di Sanità è chiarissima. La Lombardia, avendo trasmesso dati errati, ha successivamente rettificato i dati propedeutici al calcolo del Rt e questo ha consentito una nuova classificazione. Senza l’ammissione di questo errore non sarebbe stato possibile riportare la Regione in zona arancione. Questa è la semplice verità. Il resto sono polemiche senza senso che non fanno bene a nessuno. Soprattutto a chi le fa" ha detto Speranza.

"La sola presentazione del ricorso al Tar del Lazio contro decisioni inique, tutte romane, ha contribuito a raggiungere il risultato", è invece il commento del governatore Attilio Fontana. "Ai professionisti della mistificazione, ribadisco ancora una volta che i ‘dati richiesti’ alla Lombardia sono sempre stati forniti con puntualità e secondo i parametri standard. A Roma dovrebbe chiedersi come mai Regione Lombardia abbia dovuto segnalare il ‘mal funzionamento’ dell’algoritmo che determina l’Rt dell’Iss. Chi, invece, sostiene il contrario lo dimostri con atti concreti e non manipolando la realtà a uso propagandistico contro la Lombardia".

Le ordinanze, che saranno in vigore dal 24 gennaio, collocano in area arancione Lombardia e Sardegna e confermano sempre in area "arancione" Calabria, Emilia Romagna e Veneto.

Complessivamente, quindi, la nuova mappa colorata vede:

area gialla: Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento e Toscana;

area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta;

area rossa: Provincia Autonoma di Bolzano e Sicilia.