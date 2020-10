Covid, dal Governo 7 milioni per i trasporti Fvg

"La situazione del trasporto pubblico è nel caos e mentre studenti e pendolari vivono forti disagi quotidiani, con il rischio pure di contrarre il covid, la Giunta regionale non sa cosa fare. Oltre a non cogliere richieste e suggerimenti che sul tpl come gruppo Pd avevamo segnalato per tempo (che potrebbero ancora aiutare a uscire da questa situazione), non è nemmeno capace di spendere gli oltre sette milioni che il Governo ha erogato proprio per far fronte alla situazione emergenziale".

A denunciarlo è il vice capogruppo del Pd, Diego Moretti rendendo noto che il ministero dei Trasporti, l'8 settembre, ha stanziato a favore delle società regionali di Tpl oltre 406 milioni di euro per le misure compensative per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri, di cui 7milioni 139mila euro per il Fvg.

"Una somma – rende noto Moretti – che a oggi, nonostante la situazione, la Giunta Fedriga non ha incredibilmente ancora impegnato e quindi non ha nemmeno ripartito. Fedriga e Pizzimenti anziché passare i loro giorni a criticare strumentalmente e faziosamente il Governo nazionale, pensino a governare il sistema del trasposto pubblico locale, a cominciare dal problema dei bus scolastici strapieni e al coinvolgimento dei privati a supporto del sistema pubblico, chiesto non solo dal Pd, ma dalle categorie e dalla maggioranza delle società che gestiscono il tpl in Fvg".