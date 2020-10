Covid, dal Governo 8,8 milioni al Fvg

"Ammonta a 8,8 milioni il primo acconto degli ulteriori fondi stanziati dal decreto Agosto, che arriverà ai Comuni del Friuli Venezia Giulia. Sono risorse destinate alle esigenze aggiuntive in fatto di spesa sociale e di trasporto scolastico, particolarmente utili nella situazione di difficoltà in cui si trovano i nostri Enti locali. Dopo le ingenti risorse già distribuite nei mesi scorsi continua l'impegno del Governo a sostegno dei Comuni e dei servizi ai cittadini". Lo rende noto la deputata Debora Serracchiani, dopo che ieri è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-città, presieduta del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese.

Riferendo che "l'utilizzo dei fondi dipenderà dalla situazione dei singoli Comuni, che in base alle loro esigenze finanzieranno gli interventi più necessari alla singola realtà locale", Serracchiani aggiunge che "bisogna porsi seriamente la questione di coinvolgere il settore del trasporto privato per alleggerire la pressione sui mezzi pubblici ed evitare il rischio di alimentare la circolazione del virus".

Nello specifico, come indicato dalla tabella, andranno a Trieste 1.042.952, a Udine 702.230, a Pordenone 420.071, a Gorizia 235.104, e di seguito a tutti i Comuni della Regione.