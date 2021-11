Covid e manifestazioni, ecco la direttiva del Viminale

Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha adottato la direttiva che fornisce le indicazioni sullo svolgimento delle manifestazioni di protesta e di contestazione che si svolgono sull'intero territorio nazionale contro le misure sanitarie di contenimento del contagio da Covid-19, sia con riguardo all'introduzione dell'obbligo del Green Pass sia con riferimento alla campagna vaccinale in atto.

Le indicazioni fornite sono volte ad assicurare che lo svolgimento delle manifestazioni avvenga nell'equilibrato contemperamento dei vari diritti e interessi in gioco. La direttiva, nel precisare che le indicazioni, per la loro valenza generale, potranno trovare applicazione per manifestazioni pubbliche attinenti ogni altra tematica, evidenzia come sia necessaria l'urgente e immediata sua attuazione.

“Le manifestazioni - si legge nella direttiva - rappresentative del diritto a esprimere il dissenso, stanno determinando, però, elevate criticità sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché sul libero esercizio di altri diritti, pure garantiti, quali, in particolare, quelli attinenti allo svolgimento delle attività lavorative e alla mobilità dei cittadini, con effetti, peraltro, particolarmente negativi nell'attuale fase di graduale ripresa delle attività sociali ed economiche”.

“Inoltre, in occasione di tali manifestazioni, si riscontra frequentemente un significativo livello d’inosservanza delle disposizioni di prevenzione del contagio - divieto di assembramenti, rispetto del distanziamento fisico e uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie - con potenziale pericolo di incremento dei contagi e, dunque, per la salute dei cittadini”, si legge ancora.

Un ruolo importante sarà riservato ai vari Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica che dovranno valutare, grazie anche all'apporto dei Sindaci, nella loro veste di autorità sanitaria locale, i punti critici del tessuto urbano cittadino, anche alla luce dell'andamento del fenomeno epidemiologico. “I Prefetti potranno provvedere con apposite direttive, a individuare specifiche aree urbane sensibili, che potranno essere oggetto di temporanea interdizione allo svolgimento di manifestazioni pubbliche per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell'attuale situazione pandemica”.

“Ne discende che, per assicurare la più efficace tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, determinate manifestazioni potranno tenersi esclusivamente nel rispetto di specifiche modalità di carattere restrittivo, per le quali, ad esempio, potrà essere disposto lo svolgimento in forma statica o lungo percorsi idonei a preservare aree urbane nevralgiche”, si legge ancora. “Nell'esercizio del potere del Questore andrà valutata ogni altra prescrizione finalizzata al rispetto delle misure anti contagio”.

“Andranno poi pianificati i conseguenti, adeguati servizi di ordine pubblico - per la cui predisposizione i Questori potranno avvalersi del concorso della Polizia locale -, ai fini di una mirata attività di presidio e vigilanza delle zone interessate dallo svolgimento delle manifestazioni pubbliche”.