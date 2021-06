Covid e migranti, si alza lo scontro politico

Al centro dello scontro politico è tornato il tema dei migranti. A scatenare la rabbia del governatore Massimiliano Fedriga il fatto che, numeri alla mano, la cabina di regia abbia 'retrocesso' il Fvg da rischio basso a moderato. Una classificazione che, ai fini pratici, non cambia la situazione, dal momento che per la nostra regione - prima assieme a Molise e Sardegna a conseguire la zona bianca - non è in discussione il mantenimento della fascia di rischio, a fronte di un'incidenza di 19,4 casi ogni centomila abitanti, quindi ampiamente al di sotto della soglia di 50, e un tasso di ricoveri Covid in ulteriore calo, con le terapie intensive occupate all'1,7% e gli altri reparti allo 0,8%.

"Il rischio moderato – ha tuonato Fedriga – è dovuto al fatto che abbiamo trovato alcuni positivi tra gli immigrati entrati irregolarmente. Rivolgo, quindi, un appello al ministro dell’Interno affinchè impedisca gli ingressi. Già sono profondamente contrario, se poi entrano con il virus, visti gli sforzi che hanno compiuto e stanno continuando a compiere la regione e i cittadini, non sono particolarmente soddisfatto. Il contrasto all'immigrazione irregolare assume una rilevanza ancor maggiore nel contesto emergenziale che stiamo attraversando: non è ammissibile che, proprio in conseguenza dell’arrivo di migranti, si sviluppino nuovi focolai".

Fedriga, quindi, invoca, la ripresa immediata delle riammissioni in Slovenia. "Lubiana è assolutamente collaborativa, ma deve arrivare il via libera da Roma. Stiamo parlando di un Paese europeo, dove i diritti dei migranti sono assolutamente garantiti. Perchè non si fa? Evidentemente c'è la volontà di qualcuno di tenere i migranti in Italia ed essere pagati...".

Al presidente Fvg si associa anche il suo vice, Riccardo Riccardi. "Si continua a parlare di diritti e di doveri, ma si tratta di una questione di sicurezza sanitaria. Registriamo una quantità non indifferente di contagi tra i migranti e nelle strutture che li ospitano. Non per nulla, attualmente, il ministero della Salute chiede di segnalare nei report inviati a Roma il numero di migranti positivi. Il controllo dei confini, poi, diventa ancora più importante in questo momento in cui ci stiamo impegnando a limitare la diffusione delle varianti e ad accelerare sul sequenziamento".

"Accanto alla propaganda della Lega, ora ci si mette anche l'assessore alla Salute Riccardi ad alimentare lo strumentale vespaio contro lo straniero, scaricando su questi la responsabilità dell’aumento dei contagi. Ora pensa di poter liquidare la questione chiamando in causa il Pd (che a suo dire parla di “diritti e di doveri quando, invece, si tratta di una questione di sicurezza sanitaria”) ma forse l’assessore dovrebbe pensare a ciò che bisogna fare per recuperare una situazione generale che la riforma del 2018 non ha affatto risolto", replica il capogruppo dem in Consiglio regionale del Fvg, Diego Moretti.

"La Lega ripete da giorni la solita polemica strumentale nei confronti del Governo, del quale fa comunque parte. Ma ai leghisti, e ora a Riccardi chiediamo: quando come regione Fvg avevamo il record di ricoveri e morti in Italia di chi era la colpa? Degli stranieri? E in Gran Bretagna, dove in questi giorni stanno aumentando i contagi per la variante indiana, la colpa di chi sarebbe? La Lega e Riccardi per primo, pensino piuttosto in Fvg a un piano per recuperare le prestazioni ospedaliere non evase a causa del Covid e a ripartire con una sanità regionale più forte sul territorio, piuttosto che alla solita, stucchevole propaganda".