Covid, ecco le nuove misure per le Festività

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto Covid, che introduce ulteriori misure per le Festività e nuove regole per il Green Pass.

Le decisioni sono state illustrate dal Ministro della Salute Roberto Speranza, dal coordinatore del Cts Locatelli e dal presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro in conferenza stampa.

VACCINO E GREEN PASS. Sarà ridotto da cinque a quattro mesi il periodo minimo per la somministrazione della terza dose del vaccino.

Il certificato verde, dall’1 febbraio 2022, sarà valido solo sei mesi dall’ultima dose. "Questo per dare il tempo tecnico per le somministrazioni", ha precisato Speranza.

MASCHERINE. Il ministro ha poi annunciato le misure che interessano le mascherine, che saranno obbligatorie anche all'aperto in tutta Italia, mentre ci sarà l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

Scatta anche l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

RISTORAZIONE. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al bancone.

EVENTI, FESTE E DISCOTECHE. Inoltre, è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti che implichino assembramenti in spazi all’aperto; saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

RSA. Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa: è possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

CERTIFICATO VERDE. Estensione del Green Pass 'base' anche ai corsi di formazione privati svolti in presenza. Estensione del Green Pass rafforzato al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra; musei e mostre; al chiuso per i centri benessere; centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); parchi tematici e di divertimento.

Al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia); sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Chi arriva dall’estero, anche se è vaccinato, dovrà esibire un tampone negativo. Sono previsti test a campione al momento dell’ingresso nel Paese; in caso di positività, si applica la misura dell’isolamento fiduciario per 10 giorni.

"Sulle scuole la posizione del Governo è molto chiara: vanno tenute aperte perchè sono un presidio fondamentale", ha detto Speranza. "Al rientro dopo le festività, è previsto un aumento degli screening, per garantire le lezioni il più possibile in presenza".

"Il vaccino è e resta l'arma fondamentale contro il Covid", ha detto Speranza. "Quindi l'invito a tutti è a vaccinarsi prima possibile e a prenotarsi per la terza dose, che offre una protezione molto significativa anche per la variante Omicron, che sta arrivando velocemente nel nostro Paese".

"In questa fase di festività - ha poi concluso il ministro - è fondamentale mantenere comportamenti individuali responsabili".